انتكاسة متعافي «كوفيد-19» تثير المزيد من الأسئلة!

عبدالله أبوضيف - أحمد القاضي (القاهرة)

أصبحت العودة إلى نقطة الصفر في التعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الهاجس الأكبر لدى كثيرين عقب ما تردد عن إصابة أشخاص متعافين من الفيروس مرة أخرى، وهو ما عرفه علماء بـ«الانتكاسة».

ويقول خبراء إن الانتكاسة تجبر بلداناً تخطت مراحل كبيرة في مواجهة تفشي الفيروس إلى استئناف الإجراءات الاحترازية مرة أخرى.

وكانت دراسة أظهرت أن 14 في المئة من المتعافين تحولت نتائج عيناتهم إلى الإيجابية مرة أخرى، وهو ما أثار الحيرة حول طبيعة إصابة الأشخاص مرة أخرى سواء من ناحية الأعراض أو قدرتهم على نقل الفيروس إلى الآخرين.

ولم تتمكن الجهات المختلفة والمتخصصون من الإجابة بشكل قاطع على التساؤل، وذهبت أغلبية الآراء إلى أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الأبحاث والتجارب السريرية، للتأكد من مدى قدرة الفيروس على إصابة الأشخاص مرة أخرى، مع الأخذ في العلم أن هناك نظرية تقول إن دقة اختبار الحمض النووي المتراوحة بين 30 إلى 50 في المئة ربما تكون سبباً في تزويد الأطباء بنتائج ليست حقيقية.

وبداية من اليابان، أعلنت سلطات محافظة أوساكا، غرب اليابان عن تجدد إصابة سيدة تعمل مرشدة سياحية، في الأربعينات من عمرها بفيروس كورونا بعد تعافيها تماماً، لتكون الحالة الأولى من نوعها عالمياً التي يتم تسجيل إصابتها مرة أخرى بالفيروس بعد خروجها من المستشفى، وظهرت عليها أعراض الفيروس بالكامل.

وبعد ذلك بأيام اكتشفت الصين أن ما يقرب من 14 في المئة من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا في مدينة ووهان، ثبت أن الفيروس أصابهم مرة أخرى، وأظهرت الدراسة التي أجراها عدد من أطباء مدينة ووهان، أن خمسة من كل 147 مريضاً تحولت نتائجهم إلى إيجابية بعد شفائهم تماماً.

ولكن الدراسة ذاتها أظهرت أن ثلث العائدين إلى كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض، بل واكتشف الأطباء أن الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى لم ينقلوا الفيروس إلى المخالطين لهم، وتكرر الأمر مع عدد من الأطباء، حيث أوضحت الاختبارات الدورية للأطباء في ووهان أن أربعة منهم ظلت نتائج عيناتهم إيجابية لفترة وصلت إلى 13 يوماً، بعد اختفاء أعراض الإصابة بالفيروس كافة.

وفي مصر، تكرر الأمر ذاته، مع شاب مصري عائد من صربيا، حيث تم اكتشاف إصابته بالفيروس، قبل تعافيه ثم إصابته مرة أخرى بالعدوى، حسبما أفاد مصدر في وزارة الصحة والسكان لـ«الاتحاد».

ومن جهته، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الأمراض الصدرية: «إن فيروس كورونا المستجد لا يزال غير معروف، ومن ثم لا يمكن الجزم بما يحاول الجميع التوصل إليه»، مشيراً إلى أن الفيروسات الشبيهة لفيروس «كورونا» حدث معها حالات انتكاس إلى جانب عودة انتقال العدوى مرة أخرى.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن الغريب في الأمر هو أن انتكاسة متعاف من الفيروس تعني أن الجسم لم يكوّن أجساماً مضادة لديه بعد تمام شفائه، ومع ظهور حالات إعادة انتقال العدوى لأشخاص فإن الأبحاث يجب أن تكون واضحة حول ذلك.

وأوضح أن الحالات التي تم اكتشافها في عدد من دول العالم وخاصة في الصين واليابان، والتي تحولت نتائجها من سلبية إلى إيجابية، أظهرت أن العالم بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسات.

ومن جانبها، أصدرت الجمعية الطبية الأميركية بياناً قالت فيه إنه من المحتمل أن تتجدد الإصابة بالفيروس بعد فترة طويلة من التعافي منه.

وفي هذا السياق، قال متحدث في منظمة الصحة العالمية إنهم بالفعل في مرحلة التواصل مع خبراء التجارب السريرية في المنظمة والتابعين لها للتعرف على هذا الأمر وأسبابه، للوصول إلى حقيقة كاملة بشأن تحول نتائج متعافين من فيروس كورونا المستجد إلى إيجابية مرة أخرى.

وأشار إلى إدراكهم بالفعل أن نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل تظهر إيجابية عند بعض المرضى بعد تعافيهم سريرياً، وهو أمر في منتهى الأهمية، حيث لا نزال في مرحلة التعرف على الآثار الجانبية لمرضى الفيروس التاجي الجديد.

وأضاف لـ«الاتحاد» أننا نحتاج إلى جمع منهجي للعينات من المتعافين لمعرفة إلى متى ينتقل الفيروس منهم، ولا يتم ذلك إلا بالعديد من التجارب السريرية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ الفيروسات، أن وجود حالات منتكسة أو انتقلت إليها العدوى من جديد بفيروس كورونا، قد يكون طبيعياً، مشيراً إلى أن وجود هذه الحالات في البداية في عدة بلدان لا يعني خللاً في المنظومة الصحية الرامية إلى احتواء كورونا.

ورجحت مجلة الجمعية الطبية الأميركية «جاما» إمكانية إصابة المريض مرة أخرى، وذلك بحسب دراسة أجريت على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عاماً من المصابين بفيروس كورونا، وأوضحت تلك الدراسة أن الجسد قد يظل حاملاً للفيروس لمدة أسبوعين على الأقل بعد ظهور النتائج السلبية واختفاء الأعراض كافة.

وأظهرت الدراسة أيضاً أنه في حالة سلبية النتائج قد يكون الفيروس في مستوى منخفض ولا يستطيع الاختبار كشفه، ولكنه في تلك الحالة لن يتمكن الفيروس من إلحاق الضرر بحامله، إلى جانب أنه لن يتمكن من الانتقال إلى الآخرين إلا من خلال نشر الرذاذ بشكل مباشر إليهم.