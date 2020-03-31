مصادر عسكرية لـ«الاتحاد»: الانقلابيون ينتقمون من المدنيين في المناطق المحررة

بسام عبدالسلام (عدن)

لقي 3 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة بالقرب من مدينة حيس المحررة بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وأشار المتحدث الرسمي لألوية العمالقة مامون المجهمي إلى أن عدداً من عناصر خلية حوثية متخصصة بزرعة الألغام والعبوات الناسفة لقوا مصرعهم إثر عبوة ناسفة كانوا يزرعونها بالقرب من الخط الرئيس الرابط بين حيس والخوخة جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح أن العبوة الناسفة كانت شديدة الانفجار، وأدت إلى تفحم وتمزيق جثث العناصر الحوثية التي كانت تحملها لحظة زرعها في حفرة بجانب الطريق العام.

وأشار المجهمي إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن الخلية الحوثية قدمت من منطقة ضمي جنوب مدينة حيس، وتحديداً من إحدى المزارع النائية التي تستخدمها معملاً لصناعة الألغام المحلية والعبوات الناسفة.

وأكد المتحدث باسم ألوية العمالقة إحدى القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي أن الميلشيات الحوثية الاجرامية تحمل مشروع الموت لأبناء الشعب ولعناصرها الذين باتوا يقتلون بألغامهم وعبواتهم المتفجرة.

وتواصل ميليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الرئيسة والفرعية في محاولة منها إلحاق مزيد من الأضرار في صفوف المدنيين الذي يمرون من تلك الطرقات.

وتصعد الميليشيات الحوثية من انتهاكاتها وخروقاتها لاتفاق الحديدة الذي رعته الأمم المتحدة في مباحثات السويد أواخر العام 2018 وسط رفضهم وتنصلهم تنفيذ بنوده.

وخلال الأشهر الماضية تمكنت القوات المشتركة المرابطة في الحديدة ومناطق الساحل الغربي من إحباط مخطط إرهابي حوثي يهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من سيطرتهم.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» بأن القوات المشتركة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت على جانبي الطرقات الرئيسة والقرى السكنية وقرب المواقع التي تتمركز فيها القوات العسكرية الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية شكلت عدداً من الخلايا المتخصصة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة، وتم الدفع بها من أجل تفخيخ الطرقات الرئيسة في عدة مناطق محررة من أجل استهداف تحركات القوات المشتركة والمدنيين المتنقلين بين المناطق المحررة بالساحل الغربي.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة أطلقت خطة عسكرية لتأمين الطرقات الرئيسة التي يسلكها المدنيون والنازحون بين المديريات المحررة بهدف إحباط محاولات تسلل الخلايا الإرهابية الحوثية، ومنع عملية تفخيخ تلك الطرقات والمناطق المحررة بشكل عام.