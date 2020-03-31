إصابات «كورونا» في المغرب ترتفع إلى 556

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 556 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، في الإفادة الصحفية اليومية للوزارة، إن عدد الوفيات زاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية سبع حالات لتصل الوفيات إلى 33 حالة. ووصل عدد اللذين تماثلوا للشفاء إلى 15 حالة.

وأضاف أن نسبة الوفيات في المغرب بهذا الوباء، تصل إلى ستة في المائة، وهي «نسبة قريبة من النسبة التي توجد في دول أوروبية، وتقل عن النسب في دول أخرى».

كما قال إن معدل أعمار الوفيات يصل إلى 66 عاماً، وإن 82 في المئة منهم يعانون أمراضاً مزمنة.

وتوقع أن ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة، بعد تكثيف إجراء التحاليل المختبرية. واعتبر أن الحالة الوبائية في المغرب تبقى في حدود توقعات وزارة الصحة.

وأعلن المغرب منذ 20 مارس الجاري حالة الطوارئ الصحية، ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل المقبل.

كما اتخذت المملكة تدابير احترازية عدة للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.