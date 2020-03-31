إيطاليا تمدد الإغلاق التام حتى 12 أبريل القادم

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، اليوم الاثنين، أن الإغلاق التام المفروض على 60 مليون إيطالي منذ نحو ثلاثة أسابيع «سيمدد على الأقل حتى 12 أبريل المقبل.

وأوضح الوزير أنه«خلال اجتماع اللجنة العلمية والتقنية هذا الصباح، تبين أن كل تدابير الإغلاق يجب أن تمدد على الأقل حتى عيد الفصح. الحكومة ستمضي في هذا الاتجاه»، علماً أن عطلة عيد الفصح في إيطاليا تنتهي الاثنين 13 أبريل.

يأتي الإعلان عن تمديد الإغلاق التام في توقيت تُظهر فيه إيطاليا، التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات، مؤشرات مشّجعة إلى قرب السيطرة على تفشي الوباء، علماً أن البلاد سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 812 وفاة، بزيادة عن أعداد الوفيات المسجلة خلال اليومين الماضيين.

وتخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا 11,500 حالة، إلا أن الزيادة في الإصابات الجديدة تشهد تباطؤاً. وتراجعت، الاثنين، إلى 4 بالمئة، أي نصف ما كانت عليه قبل أربعة أيام، وأقل بأربعة أضعاف مما كانت عليه قبل 15 يوماً.

كما أن الحصيلة اليومية للمتعافين، التي سُجّلت الاثنين، هي الأعلى على الإطلاق وبلغت 1,590 شخصاً.

وقال مساعد وزير الصحة بييرباولو سيليري«يمكننا أن نأمل ببلوغ الذروة في غضون سبعة أو عشرة أيام، ومن ثم منطقياً تراجع عدد الإصابات الجديدة».