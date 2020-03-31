وفيات كورونا تتجاوز الـ35 ألف حول العالم

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، نحو 75% منها في أوروبا، منذ تسجيل أول إصابة به في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل 35,905 حالات وفاة بالفيروس، 26,076 منها في أوروبا، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى مصادر رسمية، وذلك حتى الساعة 16,15 بتوقيت غرينتش، الاثنين.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات مع 11,591 حالة، تليها إسبانيا مع 7,340 حالة، ثم الصين 3,304 حالات.

وتخطت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفا، في 183 بلدا ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.