أجرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون اختبار فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ ظهور الوباء في البلاد، في شهر يناير الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، إن أكثر من مليون اختبار فحص لفيروس كورونا تم إجرائه في البلاد، وذلك منذ تسجيل أول إصابة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس، مشدداً على أن اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين.
وكان ترامب قد مدد المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي إلى الـ30 من شهر أبريل المقبل.
وسجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 486 حالة وفاة جديدة، اليوم الإثنين، وفق إحصاء لـ CNN Health، وتعد هذه الحصيلة هي أكثر الوفيات المُبلغ عنها في البلاد منذ تفشي الوباء، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في أمريما 2915 حالة.
فيما بلغ عدد الإصابات أزيد من 151.680 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة. وهو ما يجعلها الأولى من حيث عدد الإصابات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تتصاعد وعدد الوفيات بالمئات يومياً.. ترامب: أجرينا أكثر من مليون اختبار فحص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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