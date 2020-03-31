دعماً للمتضررين بسبب تدابير مواجهة “الجائحة”.. أردوغان يعلن التبرع براتبه لمدة سبعة أشهر

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتبرع براتبه لمدة سبعة أشهر.

وقال أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، إن المواطنين يمكنهم المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، في انتظار “إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير”.

وأكد الرئيس التركي أنه سيضمن وصول أموال التبرعات إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء، مشدداً على أن الهدف منها تقديم دعم إضافي إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود، والمتضررين جراء تدابير الحد من انتشار كورونا.

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ودعا نوابَ البرلمان وأعضاء الأحزاب، على رأسهم أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم، ورؤساء البلديات إلى المشاركة في الحملة، مشيراً إلى أن الحكومة صرفت مكافآت العيد للمتقاعدين مبكراً، وعممت دعم الحد الأدنى من الأجور.

وأعلن أن الحكومة ستقدم 1000 ليرة تركية كمساعدات نقدية لمليوني أسرة مسجلة في برامج المساعدة الاجتماعية، مطمئناً شعبه بأن تركيا ستحافظ على دوران عجلة الإنتاج تحت أي ظرف وفي جميع الأحوال.

يذكر أن تركيا سجلت 37 وفاة جديدة بكورونا، اليوم الإثنين، ما رفع الحصيلة إلى 168، فيما سجلت 1610 إصابة رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة، تعافى منها 162 بشكل تام حتى الآن، حسب وزارة الصحة التركية.