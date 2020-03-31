شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد اول حالة وفاة بفيروس كورونا تخص سيدة فرنسية من أصول موريتانية. واوضح الوزير في تصريح صحفي ان السيدة البالغة أربعين عاما عادت من فرنسا في 16 مارس الحالي ووضعت قيد الحجر الصحي وتوفيت اليوم جراء اصابتها بفيروس كورونا.
كانت موريتانيا قد اعلنت عن خمس حالات من بينهم حالة الوفاة
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.