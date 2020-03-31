شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد اول حالة وفاة بفيروس كورونا تخص سيدة فرنسية من أصول موريتانية. واوضح الوزير في تصريح صحفي ان السيدة البالغة أربعين عاما عادت من فرنسا في 16 مارس الحالي ووضعت قيد الحجر الصحي وتوفيت اليوم جراء اصابتها بفيروس كورونا.

كانت موريتانيا قد اعلنت عن خمس حالات من بينهم حالة الوفاة