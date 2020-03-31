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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 690 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 690 ألف حالة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.
ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 58 ألفا و411 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3215 شخصا.
ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 392 ألفا و757 حالة.
كانت المنظمة قد أعلنت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وباء عالميا في 11 آذار/ مارس الجاري.
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