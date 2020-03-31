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السلطات اليمنية تمدد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمواجهة كورونا

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أصدرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قراراً "بتمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 نيسان، في إطار مواجهة ".

وأقرت اللجنة وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن، كما وجهت الجهات المختصة "بمراقبة أسواق ​الدواء​ ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذا الخصوص".

كما طالبت ​وزارة الداخلية​ "بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والاغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص".

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