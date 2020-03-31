أشار وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين، إلى "ضرورة أن تكون الإجراءات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة".
ولفت الوزراء، في بيان مشترك، إلى أن الوقت حان لأن يكثف المجتمع الدولي التعاون والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدين استعدادهم للعمل لضمان تدفق مستمر للإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية والمواد الأساسية الأخرى.
كما شددوا على أن "الإجراءات الطارئة يجب ألا توجد حواجز غير ضرورية أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ويجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، مجددين تأكيدهم "مواصلة العمل معا لإيجاد بيئة للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والنزاهة والاستقرار والشفافية ولا تنطوي على التمييز".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء مجموعة الـ 20: لتكثيف التعاون والتنسيق الدولي في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.