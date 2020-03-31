وزراء مجموعة الـ 20: لتكثيف التعاون والتنسيق الدولي في مواجهة كورونا

أشار وزراء التجارة في بلدان ​مجموعة العشرين​، إلى "ضرورة أن تكون الإجراءات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة".

ولفت الوزراء، في بيان مشترك، إلى أن الوقت حان لأن يكثف ​المجتمع الدولي​ التعاون والتنسيق في مواجهة ​فيروس كورونا​، مؤكدين استعدادهم للعمل لضمان تدفق مستمر للإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية والمواد الأساسية الأخرى.

كما شددوا على أن "الإجراءات الطارئة يجب ألا توجد حواجز غير ضرورية أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ويجب أن تكون منسجمة مع قواعد ​منظمة التجارة العالمية​"، مجددين تأكيدهم "مواصلة العمل معا لإيجاد بيئة للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والنزاهة والاستقرار والشفافية ولا تنطوي على التمييز".