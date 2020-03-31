الجعفري: لضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سوريا بعد انتشار كورونا

أكد مندوب ​سوريا​ الدائم في ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ في تصريح له على "ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سوريا ودول أخرى بعد انتشار وباء كورونا في العالم".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن تسجيل حالة وفاة ثانية ب​​فيروس كورونا​​، وهي واحدة من الحالات الـ 9 المسجلة في سوريا، ليصبح عدد الحالات المسجلة ١٠ توفي منهم شخصان.

من جهته، كان رئيس لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو دعا مع تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، جميع الأطراف إلى الاستماع لنداء الأمين العام ووقف إطلاق النار في عموم البلاد، لإفساح المجال أمام التصدي للفيروس القاتل.