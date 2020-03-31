ترامب: سنتغلب على فيروس كورونا وسننال منه قريبا

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في المؤتمر الصحافي اليومي حول ​فيروس كورونا​، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا وستنال منه قريباً، مشيراً إلى أنها أجرت اختبارات تشخصيص كورونا أكثر من أي دولة أخرى، قائلاً: "أجرينا اختبارات تشخيص على نحو مليون أميركي".

وشدد الرئيس الأميركي على أن "إتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأميركيين"، لافتاً إلى أن أكثر من 1000 شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين، وكاشفاً أن العقار سيوزع على مختلف المستشفيات في البلاد، مضيفاً: "الأيام الثلاثون المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا".

وأعلن الرئيس الأميركي أن نحو 300 ألف سرير طبي داخل الولايات المتحدة ستصبح في حالة عمل قريبا، وسيتم تخصيص المزيد من سيارات الإسعاف لمختلف الولايات، قائلاً: "سنواصل إمداد الولايات بآلاف أجهزة التنفس"، موضحاً أن أكثر من 11 ألف من عناصر الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات طبية، معلناً أن واشنطن سترسل معدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها على مواجهة كورونا.

وفي حين عرض جهازا قال إنه قادر على تشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق، أشاد بجهود الطواقم الطبية لا سيما العاملة في نيويورك، معلناً أننا "قد نلجأ إلى مزيد من الإجراءات المشددة لمنع إنتشار الفيروس"، لافتاً إلى أن "الإجراءات التي اتخذناها أنقذت 2.2 مليون نسمة".