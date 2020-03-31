نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر متابعة تأكيدها أن "حزب الله يبذل جهدا كبيرا على خط حل عقدة التعيينات، من خلال اتصالات بالقوى الدائرة في فلكه لترتيب اجتماع بين المسؤولين عن احزاب هذا الفريق وتياراته، الا انها ما زالت تصطدم حتى الآن برفض مطلق، لا سيما من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذي لا يبدو انه يساوم على مبدأ عدم الاجتماع مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مهما كان الثمن".
ولفتت المصادر الى ان "الحزب تمنى على المعنيين في الحكومة ارجاء بند التعيينات لمزيد من الاتصالات والمشاورات وتحضير الارضية الصالحة للبحث فيها واقرارها خوفا من انفجار الحكومة من الداخل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: حزب الله يبذل جهدا كبيرا على خط حل عقدة التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.