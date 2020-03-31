مصادر للجريدة: حزب الله يبذل جهدا كبيرا على خط حل عقدة التعيينات

نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر متابعة تأكيدها أن "​حزب الله​ يبذل جهدا كبيرا على خط حل عقدة ​التعيينات​، من خلال اتصالات بالقوى الدائرة في فلكه لترتيب اجتماع بين المسؤولين عن احزاب هذا الفريق وتياراته، الا انها ما زالت تصطدم حتى الآن برفض مطلق، لا سيما من رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ الذي لا يبدو انه يساوم على مبدأ عدم الاجتماع مع رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ مهما كان الثمن".

ولفتت المصادر الى ان "الحزب تمنى على المعنيين في الحكومة ارجاء بند التعيينات لمزيد من الاتصالات والمشاورات وتحضير الارضية الصالحة للبحث فيها واقرارها خوفا من انفجار الحكومة من الداخل".