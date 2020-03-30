مجموعة القرض الفلاحي للمغرب .. تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك

أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الاثنين، أنها ستتعامل مع قروض السكن وقروض الاستهلاك حسب نفس النهج الذي اعتمدته فيما يخص القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي.
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أنه سيتم التأجيل الأوتوماتيكي لاستحقاقات مارس، وأبريل، وماي ويونيو، بدون تكاليف إضافية أو غرامات وذلك بالنسبة للساكنة التي توجد في وضعية هشاشة (فوغاريم، وصغار الفلاحين، وصغار التجار والحرفيين …).
وفي نفس السياق، أضاف المصدر ذاته أنه في حالة إذا كان استحقاق شهر مارس قد استخلص فيمكن استرداده عند الطلب.
وواصل البلاغ أنه فيما يخص الساكنة الأقل هشاشة (الأجراء المستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمهن المتأثرة بفعل الأزمة، إلى آخره..)، فبإمكانهم التأجيل عند الطلب من خلال القنوات المتوفرة وذلك عبر تطبيق الهاتف النقال، بالبريد أو مباشرة في الوكالات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، كانت قد أعلنت أمس الأحد أنها ستشرع ابتداء من اليوم الاثنين في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات ، التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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