عاجل.. تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء جديدة.. الحصيلة 556

أعلنت وزارة الصحة قبل لحظات عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى556. وكشفت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي شفاء حالة أخرى جديدة ليرتفع عدد المتعافون 14 حالة. وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء اليوم عن تسجيل 7 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المغرب إلى 33 حالة وفاة.

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