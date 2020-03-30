النجم المغربي فرانش مونتانا متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي

وجهت للفنان المغربي فرانش مونتانا، أخيرا، تهم متعلقة بالتحرش، والاعتداء الجنسي، نتيجة شكاية تقدمت بها سيدة لم تعرف هويتها بعد، ضده لسلطات لوس أنجلوس.

ونشر موقع صحيفة “ذا الصن” خبرا، أوضح فيه أن مونتانا واسمه الحقيقي، كريم خربوش، متهم بالتحرش، والاعتداء الجنسي، بعدما اتهمته سيدة بذلك.

وادعت السيدة في شكايتها أن الفنان المغربي يدعو الفتيات منذ مدة طويلة إلى استوديو التسجيل، الذي يملكه، أو يلتقيهن في الملاهي الليلية، ليستدرجهن بعدها إلى منزله، ويمنحهن المخدرات ليتمكن منهن.

وزادت المشتكية في ادعاءاتها أن مونتانا يخذر الفتيات بالممنوعات دون معرفتهن، ليتمكن من الاعتداء عليهن.

وأفادت تقارير صحفية أن فرانش مونتانا، ومحاميه، يتخذان وسيلة الصمت في مواجهة هذه التهم، إلى حدود الساعة.