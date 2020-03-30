بنكيران ينفي تنازله عن معاشه لصالح صندوق مكافحة كورونا

نفى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، أن يكون تخلى عن معاشه لصالح صندوق مكافحة وباء كورونا المحدث، وذلك خلافا للأخبار الرائجة.

وقال عبد الإله بنكيران، إنه لم يصرح لأي موقع إعلامي بأي شيء وبالتالي ما نُشر لايعدو أن يكون سوى محض كذب وافتراء.

وكانت بعض المواقع نشرت خبر يفيد أن عبد الإله بنكيران تخلى عن معاشه لصالح صندوق مكافحة وباء كورونا المحدث

