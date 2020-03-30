اخبار العالم

بنكيران ينفي تنازله عن معاشه لصالح صندوق مكافحة كورونا

0 نشر
شيماء بخساس 0 تبليغ

Advertisements

نفى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، أن يكون تخلى عن معاشه لصالح صندوق مكافحة وباء المحدث، وذلك خلافا للأخبار الرائجة.

وقال عبد الإله بنكيران، إنه لم يصرح لأي موقع إعلامي بأي شيء وبالتالي ما نُشر لايعدو أن يكون سوى محض كذب وافتراء.

وكانت بعض المواقع نشرت خبر يفيد أن عبد الإله بنكيران تخلى عن معاشه لصالح صندوق مكافحة وباء كورونا المحدث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنكيران ينفي تنازله عن معاشه لصالح صندوق مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا