المغرب.. 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 30 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن المغرب، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس المعروف طبيا بـ“كوفيد – 19″ إلى 33 حالة وفاة.

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وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، إنه إضافة إلى الوفيات السبع، سجلت 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح في تصريح صحفي أن الحالات الجديدة رفعت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ”الفتاك“ في المملكة إلى 534 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 14 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ الـ20 من شهر مارس/ آذار الجاري، تستمر حتى الـ20 من شهر أبريل/ نيسان المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء المرض، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية ”وباءً عالميا“.