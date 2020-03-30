دبي تدرس تأجيل إكسبو 2020 لمدة عام بسبب كورونا

أعلنت الإمارات أنها تدرس تأجيل افتتاح معرض إكسبو 2020، المقرر إقامته في دبي خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل، لمدة عام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

وعقد منظمو معرض إكسبو 2020 دبي اجتماعاً "عن بعد"، مع ممثلي الدول المشاركة في الحدث الدولي، في إطار المشاورات الجارية بشأن أثر فيروس كورونا على استعدادات الحدث المقرر إقامته في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأطلعت الدول المشاركة لجنةَ التسيير على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في التجهيز للحدث الدولي الضخم. وعليه، اتفقت اللجنة مجتمعة على الطلب من المكتب الدولي للمعارض، وهو المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن إكسبو الدولي، دراسة مسألة تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به، وسيعمل المكتب الدولي للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو2020 دبي للنظر في تغيير المواعيد.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن للجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل .

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وقالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي :"الموقف يتطور بسرعة في العالم، وما زال لا يمكن التكهن بتطوراته، خلال الأسابيع الماضية، كنا نتشاور بصفة مستمرة مع الأطراف المعنية الرئيسية في الإمارات والعالم، لمراجعة أثر فيروس كورونا على خططنا وتجهيزاتنا لإكسبو 2020 دبي، والكثير من البلدان تأثرت كثيراً بالفيروس، ومن ثم فقد عبرت هذه البلدان عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بما يسمح لها بالتغلب على هذا التحدي".

وتابعت الهاشمي: "استمعت لهم دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي، وبروح التضامن والوحدة، فقد دعمنا مقترح طلب دراسة مسألة التأجيل لعام واحد خلال اجتماع لجنة التسيير اليوم".

ونقل البيان عن ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ترحيبه بنهج منظمي إكسبو 2020 دبي وتوصيات لجنة التسيير، وقال: يواجه العالم ظروفاً استثنائية وغير مسبوقة، ونتوقع جميعاً استمرار التحديات في الأشهر القادمة. اتفاق الجهة المنظمة وأعضاء لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي اليوم على بحث خيارات تأجيل افتتاح إكسبو لمدة عام أمر مرحب به.