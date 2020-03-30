العاهل السعودي يأمر برعاية مرضى كورونا في بلاده بالمجان



أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن السعودية ستتكفل بعلاج أي شخص مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الربيعة إن الملك سلمان سيتكفل بعلاج المواطنين والمقيمين الذين أصيبوا بالفيروس وحث الناس الذين لديهم أعراض على إجراء فحوص.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف على جهود احتواء الفيروس ليلاً ونهاراً.

يأتي ذلك في وقت اتخذت فيه وزارة الزراعة السعودية خطوات لتعزيز إمدادات القمح والماشية الحية وسط مخاوف عالمية من حدوث نقص في المواد الغذائية.

وقال متحدث باسم وزارة الزراعة السعودية في مؤتمر صحفي منفصل إن السعودية ستبدأ في استيراد ما لا يقل عن 1.2 مليون طن آخرين من القمح الشهر المقبل إضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية التي تزيد على مليون طن.

وقال عبد الله أبا الخيل إن السعودية ستوسع أيضاً من قائمة الدول التي يمكنها أن تستورد منها الماشية الحية.

ويقول مسؤولو الصحة العامة إن خبرة السعودية السابقة في التصدي لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ساعدتها في الاستعداد لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد اتخذت السعودية خطوات صارمة لاحتواء المرض وأوقفت رحلات الطيران الدولية وأغلقت معظم الأماكن العامة وفرضت حظر تجول جزئياً.

وتم تشديد القيود على التنقل مع فرض قيود شديدة على الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة وجدة. وقالت وزارة الداخلية إنها فرضت قيوداً على الوصول لست مناطق في مكة مثلما فعلت في مطلع الأسبوع مع عدة أحياء في المدينة.

