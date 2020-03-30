هيئة الاعلام وشركات الهاتف تقدم دعما ماليا لوزارة الصحة

وضمن الحملة التي اطلقها البنك المركزي العراقي، وبدعوة من هيئة الاعلام والاتصالات شاركت شركة زين العراق بمبلغ (750) مليون دينار، وشاركت شركة أسيا سيل بــ(750) مليون دينار ، فيما شاركت شركة كورك بــ(100) مليون دينار، وقدمت الهيئة مبلغ (75) مليون دينار.

وتاتي هذه المشاركة من الهيئة وشركات الهاتف النقال في إطار الجهود الرامية إلى التوعية ودرء الخطر الذي داهم العالم اجمع والعراق خصوصا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولأجل دعم الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحَّة وخلية الأزمة.

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‫ومن المقرر ان تخصص هذه الأموال لأغراض سد النقص بأجهزة الإنعاش التنفسي، وهو النقص الذي قد يسبب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء.

وتعرب هيئة الاعلام والاتصالات عن شكرها وتقديرها الى شركات الاتصالات (زين العراق، واسيا سيل، وكورك) على هذه المشاركة الوطنية والانسانية في دعم جهود الدولة لمكافحة الوباء.