الفتح: موقفنا ثابت من الرئيس المكلف ولا تفاوض او تفاهم معه

اكد تحالف الفتح، الاثنين، ان موقفه ثابت من الرئيس المكلف، فيما اشار الى انه لا يوجد معه اي تفاوض او تفاهم.
وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "تحالف الفتح موقفه واحد وثابت ولا يراهن الا على تطبيق الدستور وحفظ حق الأغلبية البرلمانية".
واضاف "ليس بيننا وبين الرئيس المكلف اي تفاوض او تفاهم ولازال الموقف كما هو"، مطالبا بـ"حفظ حق الأغلبية وعدم الالتفاف عليه".
واكد ان "للاغلبية حق الترشيح وللرئيس حق التكليف".
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