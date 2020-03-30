تماثل مصابين اثنين بكورونا للشفاء في المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، عن تماثل مصابين اثنين بكورونا للشفاء في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مصابين اثنين بفايروس كورونا تماثلا للشفاء في المحافظة". واضافت ان "عدد المصابين بالفايروس والذين تماثلوا للشفاء بلغ ثلاث حالات".

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