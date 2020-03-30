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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يطالب الأتراك بالتبرع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين مواطنيه بالتبرع، للحد من آثار جائحة فايروس كورونا على البلاد.
وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء -عقد عبر الفيديو- إنه يجب على تركيا أن تواصل الإنتاج ”وتبقي دولاب العمل دائرا“ أثناء انتشار فيروس كورونا لدعم الصادرات، والحفاظ على إمدادات السلع الأساسية.
وأطلق أردوغان حملة لجمع التبرعات من المواطنين الأتراك، معلنا التبرع بسبعة أشهر من راتبه الشهري.
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