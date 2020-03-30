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انقلاب المرتزقة على أردوغان في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

انقلاب المرتزقة على أردوغان في ليبيا

متابعات_الخليج 365

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حالة استياء كبيرة تسود بين المرتزقة السوريين في ليبيا، وذلك بسبب تخلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الوفاء بوعوده.

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وأضاف المرصد، في بيان له الأحد، أنه يواصل مواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية .. وفق “العين“.

 

وأشار المرصد إلى أنه في ضوء ذلك علم أن حالة استياء كبيرة تسود في أوساط المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا، وذلك بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مزرية يعيشها المرتزقة هناك.

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