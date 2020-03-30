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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية البريطاني يكشف حالة جونسون الصحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان ”مفعما بالحيوية“ صباح اليوم الإثنين خلال اجتماع وزاري ترأسه عن بعد، بينما كان في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف راب خلال الإفادة الصحفية اليومية للحكومة: ”أدار رئيس الوزراء اجتماع التاسعة والربع صباحا، وكان مفعما بالحيوية ومنحنا القيادة التي نحتاجها، ونحن فريق حكومي متحد فيما يتعلق بتخطي البلاد لهذه الأزمة“.
وعندما سئل الوزير عن حالته الصحية، قال راب، الذي لم يُبلغ عن أي أعراض، إنه ”في أحسن حال“.
ومن المقرر أن يتولى راب مهام جونسون إذا لم يعد رئيس الوزراء قادرا على الوفاء بها في أي وقت.
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