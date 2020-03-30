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زوار محافظة قم لا يهدؤون.. والسلطات متورطة في نقلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما اقتربت إيران من الوصول إلى 50 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد، و3 آلاف وفاة، وفق الأرقام الرسمية، أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مواصلة زوار أجانب من باكستان والهند زيارة مدينة قم الإيرانية، التي تم الإعلان عن عزلها وفرض قيود على التنقل منها بعد أن تحولت إلى بؤرة لانتشار الفيروس في المنطقة.

وظهر في الفيديو مواطن إيراني يتساءل عن أسباب السماح للحافلات بنقل هؤلاء الزوار، بينما يطالب المسؤولون الناس بالبقاء في منازلهم، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن معظم ضحايا الفيروس من قم وطهران، بالإضافة إلى كل من أصفهان، وجيلان، ومازندران، وجولستان، وخراسان رضوي، رغم أن السلطات لا تنشر عدد الحالات المنفردة لكل محافظة من محافظات إيران الـ31.

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وأكدت منظمات عالمية محايدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن البيانات التي تقدمها وزارة الصحة بشكل يومي أقل بكثير من الرقم الحقيقي للضحايا، وذهب بعضهم إلى أنها قد تصل إلى عشرة أضعاف ما يتم الكشف عنه رسميا.

وفيما تعد مدينة قم إلى جانب مشهد، أهم وجهتين للسياحة للمتدينين الشيعة في إيران ودول المنطقة والعالم، أعلنت السلطات الإيرانية أن انتشار كورونا ترك ثأثيرا سلبيا كبيرا على قطاع السياحة الدينية. وقال نائب وزير السياحة الإيراني، ولي تيموري، إن الوباء سيخلف خسائر بقيمة 200 مليون دولار بقطاع السياحة في غضون 3 أشهر.

وأكد تيموري في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن الحكومة حاولت مساعدة الفنادق بإلغاء فواتير التأمين والمرافق، لكنها لا تستطيع منع تسريح العمال.

يذكر أن إيران استقبلت خلال العام الماضي 7.8 ملايين سائح (من 21 مارس 2018 إلى 20 مارس 2019)، أغلبهم من العراق وأفغانستان.