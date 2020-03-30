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مستشار أمريكي: خامنئي يجلس على مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

كرر مستشار العلاقات العامة في الخارجية الأمريكية، لين خودوركوفسكي، أمس ما أكده الوزير مايك بومبيو أن الحملة التي يشنها النظام الإيراني من أجل رفع العقوبات تهدف إلى توفير المال لقادة النظام لمواصلة أعمالهم الإرهابية، وليس لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر أحد المستشارين في الوزارة الأمريكية، العاملين على ملف إيران صورة على حسابه على «تويتر»، تظهر المرشد الإيراني علي خامنئي جالسا فوق حزم من الدولارات المكومة، وكتب فوقها: «خامنئي يجلس حرفيا على مليارات الدولارات. أسأل قادة النظام: كم أنفق من ثروته التي ليست في حسابه الخاص، والمسروقة من الشعب الإيراني، لمكافحة فيروس کورونا؟»

ونشر بومبيو على حسابه على تويتر ليل السبت مقطع فيديو للرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث فيه عن استعادة إيران لأموال في الخارج، وعلق كاتبا «اعتراف مثير للاهتمام من روحاني بأن جهود النظام الإيراني الموحدة لرفع العقوبات ليست من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا، بل من أجل المال لقادة النظام».