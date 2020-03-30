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5 ضربات محكمة تدفن الانقلابيين في مخابئهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

أحبطت القوات اليمنية المشتركة عملية انتحارية للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، وكبدتها خسائر فادحة في مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها من مدينة الحسينية لتنفيذ محاولات تسلل انتحارية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية والتمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس.

وأشار إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت وصول تعزيزات للميليشيات من جهة مزارع الحسينية وتمركزها داخل أنفاق مستحدثة شرق وشمال شرق الجاح، الأمر الذي جعلها صيدا سهلا للقوات المشتركة فور بدء انتشارها، مؤكدا أنه تم دفن معظم تعزيزات الميليشيات داخل أنفاقها ومخابئها بـ5 ضربات محكمة وثقتها عدسة الإعلام العسكري، استهدفت إحداها مقر قيادة الميليشيات.

وكسرت قوات الجيش تسلل ميليشيات الحوثي على جبهات منطقة صرواح غرب مأرب، وعقد وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ومحافظ مأرب واللواء صغير بن عزيز اجتماعا لوجهاء وقبائل مأرب من أجل مساندة الجيش الوطني في المعركة ضد الحوثيين.

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من جهتها، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش اليمني في عدد من الجبهات بمأرب والجوف والضالع، في تحد واضح لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واستغلال لانشغال العالم بوباء كورونا.

وأكد مصدر محلي أن الانقلابيين تمكنوا من السيطرة على محيط معسكر اللبنات بين محافظتي الجوف ومأرب، الذي يعد أحد أهم معاقل الجيش الوطني في الجوف، حيث تسعى الميليشيات للتقدم من اتجاهين، الأول تجاه المرازيق، والثاني نحو حزم الجوف.

وشنت الميليشيات قصفا ليليا مكثفا على منازل وقرى المواطنين جنوب غرب مديرية الحشاء بالضالع، وأكد المركز الإعلامي لمحور الضالع أن «الميليشيات الحوثية المتمركزة في موقع الإرسال شنت قصفا مكثفا بسلاح المدفعية باتجاه منازل المواطنين في حورة غنية العليا ومنطقة مقيلان، الأمر الذي دفعهم للنزوح باتجاه الجبال المحيطة هربا من القصف الذي أدى إلى تضرر بعض المنازل وإعطاب سيارة مدنية تابعة لأحد الأهالي».

مشاهدات يمنية