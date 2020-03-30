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طهران تقترب من 3 آلاف وفاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اقتربت إيران من الوصول إلى 3 آلاف وفاة بمرض كورونا المسجد وفقا للأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة يوميا، حيث كشفت صباح أمس أن 2757 شخصا ماتوا بكورونا، في حين أصيب 41,495 شخصا، وتفشى المرض تقريبا في المحافظات الإيرانية الـ31.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، إن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع بواقع 117 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2757، فيما قفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 41,495.

ودعا كيانوش الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم، قائلا «سجلت 117 وفاة جديدة و3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية».