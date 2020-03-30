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مقاتلات التحالف تضرب ثكنات الحوثيين في صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات على مقار عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء. وأعلن التحالف بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيات الحوثية، وأوضح أن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير التهديد الباليستي والقدرات النوعية بين أيدي الميليشيات، والتي تهدد حياة المدنيين. Advertisements وأكد استمراره في اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين. وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية. وتأتي غارات التحالف بعد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الرياض وجازان. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أن إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه الميليشيات الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، حيث إن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه، خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا. مواقع ضربتها مقاتلات التحالف صنعاء

الحديدة

مطار صنعاء الدولي

مخازن الأسلحة بالكلية الحربية بحي الروضة وسط العاصمة

معسكر النهدين المطل على مجمع دار الرئاسة جنوب صنعاء



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