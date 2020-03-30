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مرتزقة سوريا في ليبيا يتهمون إردوغان بخداعهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن المرتزقة الذين يقاتلون في ليبيا مع حكومة الوفاق، تحت راية تركيا، نادمون بسبب «تخلف تركيا عن الوفاء بوعودها».

وقال المرصد إن «المقاتلين السوريين في طرابلس يعيشون «وضعا مزريا» وأضاف أن تسجيلا صوتيا لأحد المقاتلين هناك، كشف عن «ندم الجميع على القدوم إلى ليبيا» وتورطهم في ذلك، داعين الراغبين في الذهاب إلى ليبيا إلى التراجع عن قرارهم لأن الوضع ليس جيدا، بعد رفض الأتراك «دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أمريكي للشهر الواحد».

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وأوضح المتحدث في التسجيل الصوتي أن «تركيا دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شيء، نقيم في المنزل وحتى السجائر لا نحصل عليها في غالب الأوقات، لا نستطيع الخروج» لأن المنطقة ممتئلة بخلايا تابعة للجيش الليبي، مضيفا «جميعنا نريد العودة إلى سوريا وهناك دفعات تتحضر للعودة عبر فيلق الشام».

وكان المرصد، قال قبل أيام، إن «عدد القتلى من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا تحت راية تركيا ارتفع إلى 151» بعد، مقتل 8 آخرين «من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه».

وكان المرصد السوري أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس عبر تركيا إلى نحو 4750 مرتزقا.