اتهام قطر باستغلال كورونا كورقة سياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قال وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، علي الرميحي، إن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماعا أكدوا من خلاله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول المجلس، وهو ما لم تلتزم به قطر، باستغلالها الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كورقة سياسية وإعلامية.

وشدد الوزير على أن استغلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لتحقيق أهداف سياسية دخيلة على مجتمعاتنا ليس مستغربا على وسائل الإعلام القطرية، مؤكدا أن عملية جلب مجموعة من إيران إلى قطر ومنها إلى سلطنة عمان الشقيقة دون علم أي جهة معنية بهذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن امتعاض المواطنين القطريين في عدد من دول العالم من عدم السماح لهم بالعودة إلى قطر دليل على أن الظرف الحالي يستوجب على الدول جملة من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطبية التي تقوم بها مملكة البحرين بشكل مدروس وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنه لا يجوز من منطلق إنساني استغلال هذه الورقة إعلاميا بالصورة التي يحاول إعلام النظام القطري الترويج لها.