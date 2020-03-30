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باكستان للهند: أوقفوا حصاركم على كشمير

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باكستان للهند: أوقفوا حصاركم على كشمير
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ إسلام أباد

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن السلام الدائم في جنوب آسيا يكمن في الحل العادل لنزاع كشمير.

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جاء ذلك في رسالتين بعثهما إلى الرئيس والأمين العام لمجلس الأمن الدولي لإطلاعهما على الأوضاع الراهنة في إقليم جامو وكشمير بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الهندية على المدنيين.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أمس، أن قريشي طالب مجلس الأمن الدولي بضرورة الإيفاء بالتزاماته التي قطعها مع الشعب الكشميري لمنحهم حق تقرير المصير.

وطالب قريشي برفع حظر التجول والحصار العسكري فورا عن الكشميريين والسماح للفرق الطبية بالوصول إلى جامو وكشمير إثر انتشار .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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