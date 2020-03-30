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باكستان للهند: أوقفوا حصاركم على كشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ إسلام أباد

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن السلام الدائم في جنوب آسيا يكمن في الحل العادل لنزاع كشمير.

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جاء ذلك في رسالتين بعثهما إلى الرئيس والأمين العام لمجلس الأمن الدولي لإطلاعهما على الأوضاع الراهنة في إقليم جامو وكشمير بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الهندية على المدنيين.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أمس، أن قريشي طالب مجلس الأمن الدولي بضرورة الإيفاء بالتزاماته التي قطعها مع الشعب الكشميري لمنحهم حق تقرير المصير.

وطالب قريشي برفع حظر التجول والحصار العسكري فورا عن الكشميريين والسماح للفرق الطبية بالوصول إلى جامو وكشمير إثر انتشار كورونا.