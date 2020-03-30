شكرا لقرائتكم ترمب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إن الأجهزة الصحية أجرت اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أميركي" ، مضيفا أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء.

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