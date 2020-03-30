توقّع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "أن لا تتمكن سوريا من ردع تفشي فيروس كورونا"، داعيا جميع الأطراف لوقف إطلاق النار.
وأشار بيدرسن، في كلمته خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي، إلى أن "هناك خطر كبير في ألا تقدر سوريا على ردع الوباء نظرا للنزوح والظروف الصعبة في عدد من المخيمات"، موضحاً أن "الإدارة في بعض المناطق السورية ضعيفة أو غير موجودة على الإطلاق".
كما شدد على أن "النزاع المسلح الذي استمر لسنوات، دمر منظومة الرعاية الصحية"، منوّهاً "بالنقص في عدد الأطباء والمعدات والمواد الطبية".
وأوضح أن "الفيروس لا يفرق بين من يعيش في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة وخارجها، فهو يهدد جميع السوريين"، متوجهاً "بالدعوة إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية من أجل فسح المجال أمام محاربة فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون: من الممكن ألا تتمكن روسيا من ردع تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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