أردوغان يفتتح حملة تبرعات وطنية لدعم المتصررين من فيروس كورونا

أطلق الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري ​فيروس كورونا​، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر.

وأشار أردوغان إلى أنه "يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا"، مؤكدا أنه "ينتظر إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير".

كما أفاد بأنه "سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء"، مشدداً على أن "هدف هذه التبرعات تقديم دعم إضافي إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا".

ودعا أردوغان "كافة نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب على رأسهم أعضاء ​العدالة والتنمية​ الحاكم، ورؤساء البلديات إلى المشاركة في الحملة"، موضحاً أن "الحكومة صرفت مكافآت العيد للمتقاعدين مبكرا، وعممت دعم الحد الأدنى من الأجور".

بالتوازي، شدد على أن "الحكومة ستقدم 1000 ليرة تركية كمساعدات نقدية لمليوني أسرة مسجلة في برامج المساعدة الاجتماعية"، لافتاً إلى أنه "على ​تركيا​ ضمان دوران عجلة الإنتاج تحت أي ظرف وفي جميع الأحوال".