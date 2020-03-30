أشارت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إلى أن "الولايات المتحدة ستمدد الإعفاءات من العقوبات ضد إيران لتسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية".
ولفتت المصادر إلى أن "القرار بشأن الإعفاءات قد يصدر اليوم الاثنين".
ومن الجدير بالذكر، ان الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، لكنها منحت إعفاءات من العقوبات لبعض الشركات الأجنبية العاملة على تنفيذ مشاريع في بعض المنشآت النووية الإيرانية.
أميركا قد انسحبت في أيار 2018 من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015، مهددةً بمواصلة سياسات الضغط الأقصى على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": السلطات الأميركية تعتزم تمديد الإعفاءات من العقوبات ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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