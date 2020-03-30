السلطات النرويجية: إجمالي عدد المصابين بكورونا تجاوز 4.2 آلف شخص

أكد معهد ​الصحة العامة​ في ​النرويج​ ارتفاع عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 26 حالة، في حين تجاوز إجمالي عدد المصابين 4.2 ألف شخص.

ولفت المعهد إلى أن "ما مجموعه 4226 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي 26 شخصا منهم يبلغ متوسط أعمارهم 84 سنة، حيث تتراوح أعمارهم بين 62 و95 سنة.

ولفتت السلطات النرويجية إلى أنه تم إجراء أكثر من 87 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا، ثبتت إيجابية 4% منها. كما تم وضع ما مجموعه 153 شخصا في العناية المركزة، ولا يزال أكثر من 100 شخص فيها وبلغ متوسط أعمار المصابين 48 سنة