الدفاع الإسرائيلية تعتزم تحديد أماكن المصابين بكورونا باستخدام برنامج الكتروني

أعلنت وكالة "​رويترز​" عزم "​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ استخدام برنامج كمبيوتر يحلل بيانات هواتف محمولة، للمساعدة في تحديد أماكن من يحتمل إصابتهم ب​فيروس كورونا​ المستجد لفحصهم".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أن "الكورونومتر" سيحتاج لموافقة ​مجلس الوزراء​، إضافة إلى تقييم المدعي العام، الذي له سلطة منعه، بشأن الأمور المتعلقة بالخصوصية"، منوّهاً بأنه "يمكن للبرنامج أن يكون جاهزا للعمل في غضون 48 ساعة من حصوله على الضوء الأخضر".

كما شدد على أن "بيانات تتبع الهاتف المحمول وتحديد الموقع الجغرافي المستخدمة حاليا لم تعد فعالة في كشف المصابين المحتملين بالمرض"، موضحاً أنه "بالرغم من أن البرنامج الجديد ليس مثاليا فإنه أفضل خيار متاح لكشف الحاملين المحتملين لفيروس كورونا المستجد".

من جهتها، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "النظام يحدد تصنيفا من 1 إلى 10 لاحتمال أن يكون الشخص مصابا بالفيروس، ويجري تحديث ذلك في وقته تماما ويمكن، على سبيل المثال، أن يقفز التصنيف لأعلى لو تردد الشخص على متجر بقالة ثبت وجود مرضى فيه".

وأفادت بأن "البرنامج من صنع سركة برامج التجسس "إن إس أو".