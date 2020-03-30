تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في روسيا جميعها في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن "تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه "تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو"
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، عبر بيان، بـ"وفاة 4 مرضى آخرين في موسكو سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وأعطت فحوصاتهم الخاصة بفيروس كورونا نتائج إيجابية".
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