تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في روسيا جميعها في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن "تسجيل 4 وفيات جديدة في ​روسيا​ جراء عدوى ​فيروس كورونا​"، مشيرة إلى أنه "تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو"

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، عبر بيان، بـ"وفاة 4 مرضى آخرين في موسكو سجلت لديهم إصابات بالالتهاب الرئوي، وأعطت فحوصاتهم الخاصة بفيروس كورونا نتائج إيجابية".