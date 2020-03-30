الخارجية العمانية: لإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن أسفها للتطورات الناجمة عن تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق جماعة "أنصار الله" صواريخ باليستية على السعودية.
ولفتت الخارجية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "سلطنة عمان ستتابع باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".
كما أملت أن من الجميع "العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن"، مؤكدةً أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
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