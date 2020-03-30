الصحة العرافية تسجيل 83 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ والبيئة العراقية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع إصابة 83 شخصاً جديداً.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "الإصابات الجديدة موزعة على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء والمثنى وأربيل ودهوك".

كما أفادت بأنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في النجف وواسط وديالى، كما تم تسجيل 9 حالات شفاء تام في محافظتي النجف وأربيل".

ولفتت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 630 إصابة، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152"