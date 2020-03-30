الصحة العرافية تسجيل 83 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، توازياً مع إصابة 83 شخصاً جديداً.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "الإصابات الجديدة موزعة على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء والمثنى وأربيل ودهوك".
كما أفادت بأنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في النجف وواسط وديالى، كما تم تسجيل 9 حالات شفاء تام في محافظتي النجف وأربيل".
ولفتت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 630 إصابة، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152"
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