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الصحة العرافية تسجيل 83 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

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أعلنت ​وزارة الصحة​ والبيئة العراقية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع إصابة 83 شخصاً جديداً.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "الإصابات الجديدة موزعة على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء والمثنى وأربيل ودهوك".

كما أفادت بأنه "تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في النجف وواسط وديالى، كما تم تسجيل 9 حالات شفاء تام في محافظتي النجف وأربيل".

ولفتت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 630 إصابة، بينما بلغت الوفيات 46 حالة، وحالات الشفاء 152"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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