أردوغان: قد نتجه إلى تقييد المواصلات داخل المدن إذا اقتضت الحاجة

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أن "السلطات قد تتجه إلى تقييد المواصلات داخل المدن إذا اقتضت الحاجة"، موضحاً أنه "يتم اتخاذ التدابير الصحية في ضوء توصيات المجلس العلمي، منذ أول أيام انتشار الفيروس".

وشدد أردوغان، في خطاب نقلته وكالة الأنباء التركية "​الأناضول​"، على ان "البنية التحتية للصحة لدينا في وضع أفضل بكثير من الدول الأخرى من ناحية الأفراد والأدوية والمستلزمات والعناية المركزة"، منوّهاً بأن "​تركيا​ اتخذت تدابير بخصوص ​كورونا​ قبل العديد من الدول".

كما أكد أنه "إلى جانب تعزيز المشافي الحالية، سنقوم بافتتاح مشاف جديدة على وجه السرعة، ونتخذ تدابير إضافية تدريجياً ولا نواجه أية مشكلة بخصوص الغذاء"، لافتاً إلى أنه "ننتج كافة المواد الغذائية الأساسية ومخزوننا يلبي احتياجاتنا".

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ووجه الرئيس التركي رسالة إلى المواطنين دعاهم فيها إلى عدم الذهاب للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة، معرباً عن عزمه اللجوء إلى كافة السبل لمنع انتشار كورونا.

وطالب أردوغان العاملين في الشركات "بمواصلة الإنتاج والتزامهم بالتدابير المطلوبة من أجل حماية صحتهم"، مفيداً بأنه "بقدر ما يستطيع المواطنون وضع أنفسهم في حجر تطوعي بمنازلهم، بقدر ما تكون مرحلة عودة حياتنا إلى طبيعتها قصيرة".

بالتوازي، اعتبر أنه "لا يمكن لأي مرض أن يقف عائقًا أمام المستقبل المشرق، ولا يستطيع أي تهديد ردعنا عن أهدافنا"، موضحاً أنه "كلما خصصنا موظفين ومعدات أكثر لمواجهة كورونا، كنا أكثر قدرة على الصمود".