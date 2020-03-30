مسؤول إيراني: سنقدم أجهزة مصنوعة محليا للكشف عن الإصابة بكورونا لأميركا

أعلن مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية ال​إيران​ية، هادي زهيري، أن بلاده ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة ب​فيروس كورونا​، من صناعة الجامعة التابعة للحرس الثوري، للولايات المتحدة الأميركية.

ولفت زهيري إلى أنه "تم تسليم مجموعة من الأجهزة إلى ​السفارة السويسرية​ في ​طهران​، راعية المصالح الأميركية"، موضحاً أن "إيران على عداء مع ​الإدارة الأميركية​ وليس مع الشعب الأميركي".

وكانت ​وزارة الصحة​ الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية