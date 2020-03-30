أعلن مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية الإيرانية، هادي زهيري، أن بلاده ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة الجامعة التابعة للحرس الثوري، للولايات المتحدة الأميركية.
ولفت زهيري إلى أنه "تم تسليم مجموعة من الأجهزة إلى السفارة السويسرية في طهران، راعية المصالح الأميركية"، موضحاً أن "إيران على عداء مع الإدارة الأميركية وليس مع الشعب الأميركي".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: سنقدم أجهزة مصنوعة محليا للكشف عن الإصابة بكورونا لأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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