حاكم نيويورك: عدد المتوفين بكورونا أصبح صادماً بعد وفاة 253 حالة جديدة

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ أندريو كوومو، ارتفاع الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ في الولاية بشكل حاد، بواقع 253 حالة جديدة.

ولفت كووموإلى أن "حصيلة الوفيات في ولاية نيويورك بلغت خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 1218 حالة، في ارتفاع يومي غير مسبوق"، موضحاً أن "العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الولاية ارتفع بواقع 6984 حالة، ووصل إلى 66497 إصابة".

كما شدد على أن "هذا العدد سيكون صادماً في أي حال من الأحوال، وهو أصبح صادما للتو"، داعياً "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى شراكة عملية لمكافحة الوباء في الولاية"، فيما توجه إلى كل الأطباء في البلاد، وطلب منهم "الوصول إلى نيويورك للمساعدة في ردع الفيروس".