جامعة "جونز هوبكينز": إصابات كورونا في أميركا تجاوزت الـ 153 ألفاً

أشارت جامعة "جونز هوبكينز"، إلى أن "إجمالي الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في ​الولايات المتحدة​ يصل إلى 2828 والإصابات أكثر من 153 ألفا".

من جهتها، أعلنت السلطات الأميركية في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا 2405 حالة وفاة، في حين تصاعد عدد الإصابات ليبلغ 140904 إصابة.

ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة الأميركية باتت الدولة الأولى من حيث عدد الإصابات بالفيروس، متخطيةً الصين وأيطاليا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار في وقت سابق إلى أن "حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ستيلغ ذروتها خلال فترة عيد الفصح".