افاد متحدث باسم الحكومة الالمانية بأن "المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اجرت فحصا ثالثا اظهر مجددا عدم اصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها باقية في الحجر الصحي وستواصل اداء مهماتها الرسمية من منزلها في الايام المقبلة".
وفي 22 آذار، قررت ميركل ان تضع نفسها في الحجر الصحي بعدما خالطت قبل يومين من التاريخ المذكور طبيبا لاخذ لقاح، تبين لاحقا أنه مصاب بالفيروس.
واعلنت في تسجيل صوتي أنها تعيش هذه التجربة بصعوبة لعجزها عن التواصل مع وزرائها ومستشاريها.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الحكومة الالمانية: فحص ثالث لميركل يظهر عدم إصابتها بكورونا لكنها باقية في الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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