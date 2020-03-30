أعلنت قيادة الجيش أنه "بتاريخه، وقع إشكال فردي في منطقة برج البراجنة بين عدد من الشبان على خلفية ركن سيارة، تخلله إطلاق نار أدى الى إصابة (ح. ز) بجروح وما لبث أن فارق الحياة".
وأوضحت أنه "على الأثر، تدخّلت دورية من الجيش وعملت على تطويق الحادث، في حين أقدم العريف (ع.ح ) على تسليم نفسه إلى عناصر الدورية".
وأشارت إلى أن التحقيق مع الموقوف بوشر بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لجلاء باقي تفاصيل الاشكال وتوقيف المتورطين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: قتيل في اشكال برج البراجنة ودورية من الجيش عملت على تطويق الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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