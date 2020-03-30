الجيش: قتيل في اشكال برج البراجنة ودورية من الجيش عملت على تطويق الحادث

أعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "بتاريخه، وقع إشكال فردي في منطقة ​برج البراجنة​ بين عدد من الشبان على خلفية ركن سيارة، تخلله ​إطلاق نار​ أدى الى إصابة (ح. ز) بجروح وما لبث أن فارق الحياة".

وأوضحت أنه "على الأثر، تدخّلت دورية من الجيش وعملت على تطويق الحادث، في حين أقدم العريف (ع.ح ) على تسليم نفسه إلى عناصر الدورية".

وأشارت إلى أن التحقيق مع الموقوف بوشر بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لجلاء باقي تفاصيل الاشكال وتوقيف المتورطين.